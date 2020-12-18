В Сети опубликовали пресс-рендеры Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ во всех цветах

18.12.2020, 11:40, Разное

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В Сети появились пресс-рендеры новых флагманов Samsung во всех цветах. При этом боковые изображения Galaxy S21 и Galaxy S21+ выглядят необычно за счет дизайна камер с «заплывающими» на грани модулями.

Компания Samsung готовится выпустить в начале следующего года новую флагманскую линейку. Однако уже сейчас изображения на пресс-рендерах можно увидеть в интернете. Сетевой ресурс Slashleaks, известный своими инсайдами, обнародовал качественные и эффектные картинки, сделанные на основании описаний устройств. На них видно, как будут выглядеть задние панели и боковые грани девайсов.

При этом все изображения не только дают возможность получить некоторое представление о технической оснащенности Galaxy S21 и Galaxy S21+, но и показывают цветовую гамму, использованную дизайнерами южнокорейской компании. В опубликованных ранее рендерах от информатора Эвана Бласса был продемонстрирован только вид фронтальной части устройства.

Стоит отметить, новые публикации показывают не только более полную картину, но и необычное выполнение боковин корпуса смартфонов. Так, вертикально ориентированный прямоугольный с закругленными углами блок основной камеры как бы выходит на грани корпуса сверху и сбоку. Из-за этой особенности Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ сбоку выглядят, как сообщают эксперты, немного странно. Сами модули фото- видео-сенсоров тройные, с большими круглыми датчиками.

В продаже на полках магазинов можно ожидать корпуса черного, белого, розового и голубого цветов. Кроме того, в аппаратах ожидается плоский дисплей, и рендеры подтверждают это. Однако у модификации с индексом Ultra производитель все же оставит изогнутый экран. Кроме того, девайс получит поддержку работы со стилусом. Если учесть почти 80-процентную точность информации, публикуемой инсайдером, выложившим снимки, то его новому посту можно доверять.

Официальная презентация смартфонов намечена на 14 января, тогда же станут известны и другие характеристики гаджетов, а также их стоимость.