Виктория Боня показала дорогие новогодние подарки от кутюрье Филиппа Плейна

18.12.2020, 11:40, Разное

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Бывшая участница проекта «Дом-2» похвасталась дорогостоящими подарками от немецкого кутюрье Филиппа Плейна. Тот их вручил российской знаменитости в честь наступающего Нового года.

На своей странице в Instagram Виктория Боня продемонстрировала туфли на шпильках и колготки с логотипом Philipp Plein, а также комплект нижнего белья. После примерки новых вещей Боня заявила, что ее восхитило такое внимание со стороны Филиппа Плейна.

Сейчас Виктория Боня вместе с 8-летней дочерью находится в Монако, где она готовится праздновать Новый год. Недавно телеведущая отметила день рождения, на мероприятии присутствовал практически весь столичный бомонд, а сама именинница выступала перед ними в золотом наряде со стразами и бахромой.