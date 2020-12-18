 

Ольга Серябкина решила сменить имидж после замужества

18.12.2020, 11:40, Разное
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Популярная российская певица Ольга Серябкина решила сменить имидж после замужества. Короткой стрижкой она проводит уходящий 2020 год. Свой новый образ знаменитость показала в социальной сети Instagram.
До свадьбы Ольга Серябкина не торопилась изменять свою внешность. В конце октября она тайно вышла замуж в Австрии. Избранником артистки стал бывший концертный директор. Не всем поклонникам понравился новый имидж экс-солистки группы «SEREBRO». Они отметили, что с более длинными волосами Серябкиной было лучше.

Недавно поклонники стали подозревать артистку в беременности. На одном из фото им показалось, что у Серябкиной округлился живот. Знаменитость всегда могла похвастаться стройными формами. Сама же артистка продолжает заниматься спортом. Она старается придерживаться правильного питания.



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