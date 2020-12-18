 

Скандалы: «Массандру» слили

18.12.2020, 11:32, Разное
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Правительство Крыма за бесценок продало знаменитый винзавод

Основанный князем Голицыным и занесенный (благодаря крупнейшей в мире коллекции вин) в Книгу рекордов Гиннесса ялтинский винзавод «Массандра» в понедельник ушел с молотка за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала компания «Южный проект» — дочернее предприятие банка «Россия», крупнейшим инвестором которого является миллиардер и один из соучредителей кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук. Сумма сделки, даже по самым скромным подсчетам, выглядит заниженной в десятки раз.

В 2015 году руководство завода докладывало президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость одной только винной коллекции (более 1 млн бутылок) составляет порядка 4 млрд евро. По нынешнему курсу — 354,72 млрд рублей.

Помимо коллекционных вин «Южный проект» стал обладателем производственного комплекса в Ялте и других строений общей площадью более 1 млн кв. м, а главное — 11 тыс. гектаров «золотой» южнобережной крымской земли, из которых 4 тыс. засажены виноградниками. Стоимость одного гектара «на рынке» — порядка 13,5 млн рублей.

Юрий Ковальчук. Фото: РИА Новости

Интересно, что еще весной крымские власти заявляли, что не намерены продавать «Массандру». Глава Министерства имущественных отношений республики Анна Анюхина говорила, что приватизация предприятия планируется «путем преобразования его в хозяйственное общество, собственником 100% долей которого станет Республика Крым». И неудивительно: сама идея приватизации госпредприятий объяснялась правительством Дмитрия Медведева как продажа убыточных активов, которые «частники могут развивать эффективней».

Но «Массандра» не была убыточным предприятием.

По данным «Интерфакс-СПАРК», чистая прибыль винзавода в прошлом году составила 380,6 млн рублей. Кроме того, с 2014 года предприятие активно развивалось за государственный счет: закупало сотни единиц сельскохозяйственной техники. По словам экс-гендиректора Янины Павленко, которая практически синхронно с продажей завода получила пост мэра Ялты, за последние годы было куплено около 100 тракторов, кроме того, в списке закупленной техники автобусы для комфортной перевозки виноградарей в поля, «Нивы» и УАЗы для более оперативной работы агрономов и бригадиров, седельные тягачи с цистернами для перевозки виноматериалов.

Фото: РИА Новости

В 2019 году предприятие приобрело в лизинг 167 единиц сельхозтехники на общую сумму более 220 млн рублей.

Предприятие даже стали оснащать роботами, модернизировали цеха и подвалы. Все это теперь передано структурам Ковальчука.

После перехода Крыма в состав России руководство «Массандры» особо подчеркивало, что «прекратило распродажу коллекционных вин». Правда, в 2015 году во время визита в Крым Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони была откупорена бутылка хереса 1775 года, который когда-то основатель крымского виноделия граф Михаил Воронцов привез из Испании.

Эта бутылка была списана администрацией «Массандры» по цене 44 рубля 12 копеек.

Аналогичное вино из коллекции винзавода «Херес-де-ла-Фронтера» того же 1775-го по специальному распоряжению президента Украины в 2001-м выставляли на Sothebyʼs. Тогда вино ушло за 43,5 тыс. долларов.

«Массандра», впрочем, не первый винодельческий проект Юрия Ковальчука в Крыму. В 2017 году все та же компания «Южный проект» купила за 1,5 млрд рублей другую знаменитую крымскую винодельню — «Новый свет». Предприятие также было прибыльным — в 2015 году заработало 130 млн рублей. Но тогда крымские власти объяснили решение продать винзавод «большим износом основных средств предприятия и необходимостью модернизации, на которую у «Нового света» не хватит денег».

Продажа крымской госсобственности по сомнительным ценам уже сложившаяся практика. Так,

пансионат «Ай-Петри» в 2018 году был продан структурам братьев Ротенбергов за 416 млн рублей.

Тогда СМИ писали, что только земельный участок санатория «на рынке» стоил бы дороже — 427 млн. Данные портала распорядительной дирекции имущества Республики Крым свидетельствуют, что за последние несколько лет десятки санаториев были проданы по цене квартиры в Ялте. Один из последних лотов — дореволюционная вилла «Мечта» в Симеизе. Государство оценило ее всего в 18 млн рублей.

Симеиз. Вилла «Мечта».

Надежда Исаева



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