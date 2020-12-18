Кирилл Тимошенко: Папа стал депутатом Днепропетровского облсовета от “Слуги народа”. Я его не лоббировал

18.12.2020, 11:30, Новости дня

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В авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что его родители живут в Днепре.

“Папа – депутат облсовета. В новом облсовете – от “Слуги народа”, – сказал он.

Замглавы ОП отметил, что не знает, возглавит ли его отец фракцию “Слуги народа” в Днепропетровском облсовете.

“Это они внутри фракции решают. У меня спрашивали, не я ли пролоббировал отца… Мой отец был пять лет депутатом облсовета и главой самой большой фракции в облсовете [от УКРОПа]. На местном уровне нашими кураторами было принято решение позвать его в “Слугу народа”. И он не отказался, потому что я работаю в Офисе президента, и для него это совершенно понятная позиция, почему он пойдет со “Слугой народа”. Кем он будет дальше – это они там пусть на месте уже решают. Я не собираюсь его лоббировать, тянуть и так далее. Он очень самодостаточный человек”, – объяснил Тимошенко.

Он рассказал, что отец занимается бизнесом “и в политике он давно”.

“Раньше он занимался выставочным бизнесом – сейчас это больше связано с арендой”, – уведомил замглавы ОП.

По его словам, мама у него работает заместителем директора Дворца студентов Днепровского национального университета (ДНУ) им. Олеся Гончара.

Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в ДНУ им. Олеся Гончара (специальность “правоведение”).

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на “9 канале”, был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе “07 Продакшн” и “Мамас Фильм Продакшн”.

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.