 

Эксперт: США пытаются «выкрутить руки» РФ с помощью СНВ-3

18.12.2020, 11:14, Новости дня
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«Вашингтонский истеблишмент настроен выкручивать руки России, но нас такой подход, разумеется, не устраивает», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин, комментируя вдвинутое в пятый раз предложение США продлить договор СНВ-3 с дополнительными условиями по заморозке и верификации вооружений.

«Маршалл Биллингсли работает на администрацию Трампа, которая совсем не заинтересована во взаимодействии с Россией и выходит из всех совместных договоров. Более того, сам Трамп публично заявлял, что СНВ-3 не нужен Америке», – сказал директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Эксперт считает, что даже если вашингтонский истеблишмент согласится продлить СНВ-3, то только с настроем «выкручивать руки» России. «Республиканская партия намерена заставить Россию принять американские требования, продлить договор на один год и проверить, на какие уступки может пойти наша страна, шантажируя ее угрозами разорвать соглашение. Уступки заключаются в том, чтобы РФ отказалась от создания и развертывания новых вооружений, которыми защищает свои границы от американских систем. Такой односторонний договор, разумеется, нас не устраивает», – объяснил собеседник.

«Но сейчас власть в Белом доме меняется, президентом становится демократ Джо Байден. Он уже заявлял, что готов продлить СНВ-3, а также вернуться в другие международные соглашения: иранскую сделку, Договор о международной торговле оружием, возможно, в Договор по открытому небу», – заключил Козюлин.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Биллингсли подчеркнул в Twitter, что США Москве «уже неоднократно отвечали». Как сообщил спецпредставитель президента США, Москве «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке и продлению», на которую РФ якобы «согласилась». По версии США, МИД РФ отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. Готовность продлить договор изъявлял и избранный президент США Джозеф Байден.  

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.



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