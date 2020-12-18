 

Мнение: Щедрый Путин

18.12.2020, 10:58, Разное
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Оказывается, Владимир Путин в завершении своего вчерашнего явления к народу пообещал раздать к Новому Году по пять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до семи лет.

Так и сказал президент: «Я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и договорились о том, что страна, государство сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, каждому ребенку».

А сказав,  Путин тут же подписал президентский указ.

5000 рублей – это, конечно, не так щедро, как 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов, но хоть что-то… К слову, дотошные уже подсчитали, что путинская щедрость обойдется казне в 72 млрд рублей.  Потому что по данным Росстата на 1 января 2020 года, в стране проживало 14,4 млн детей возрасте от 0 до 7 лет. 14,4 млн умножаем на 5000 – получаем 72 млрд рублей.

У меня есть подозрения, что Путина вдохновил Жириновский…

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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