 

Лукашенко пытается воссоздать СССР в Белоруссии?

18.12.2020, 10:45, Разное
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Саша Романова назвала несколько важных событий в Белоруссии, которые раскрывают истинный план Александра Лукашенко: закрытие границ, насилие над несогласными, борьба с “тунеядцами” и так называемые съезды КПСС.

Так, недавняя новость об ограничении выездов из Белоруссии повергла народ в шок. Несмотря на то, что власти назвали эту меру борьбой с распространением коронавируса, многие не верят в это. По мнению журналиста, так Лукашенко борется с эмиграцией, ведь за последние месяцы страну покинули более 14 тысяч граждан.

Проявляя насилие в отношении несогласных, действующая власть показывает, что инакомыслие наказуемое, заключила Романова. Согласно данным правозащитного центра “Весна”, с августа 2020 года против протестующих будет возбуждено порядка 900 тысяч уголовных дел.

Не стоит забывать, что в стране существует Всебелорусское народное собрание, которое уж очень похоже на съезды КПСС. Это слет чиновников из регионов, а также руководителей госпредприятий и провластных деятелей науки и культуры, отметил журналист. Когда Александр Григорьевич предложил сделать из этого мероприятия конституционный орган, окончательно стало ясно, что он задумал.

Борьба с “тунеядцами” – тоже одно из проявлений СССР. Романова напомнила, что недавно Лукашенко приказал “немедленно поставить на учет” тех, кто “болтается” по улицам. Он убежден, что в будущем такие люди станут не просто протестующими, а преступниками.

Но воссоздать СССР у Александра Лукашенко не получится, считает обозреватель. Романова подчеркнула, что Советский Союз развалился из-за краха экономики. Скоро это произойдет и в Белоруссии, поэтому планы нелегитимного президента будут разрушены.



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