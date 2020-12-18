 

Изменение цвета мочи может указывать на смертельную болезнь

18.12.2020, 10:46, Разное
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Медики заявили, что изменение цвета мочи может указывать на развитие смертельной болезни. Не исключается, что человек при таких симптомах страдает раком мочевого пузыря.
Данное онкологическое заболевание в два раза чаще встречается у пациентов мужского пола, нежели женского. Обычно оно диагностируется у людей старше 50 лет. Самым распространенным признаком патологии является наличие крови в моче. Оттенок может варьироваться от темно-красного до коричневого. Отмечается, что кровь не всегда появляется в выделяемой почками жидкости. Она может исчезать на несколько недель или же месяцев. Количество крови не является показателем стадии ракового заболевания.

Этот симптом может свидетельствовать о камнях в почках или же инфекции. В любом случае при наличии данного признака нужно не затягивать с визитом к терапевту. Что касается рака мочевого пузыря, то на него могут указывать и другие симптомы. Речь идет о болезненных ощущениях при мочеиспускании, затрудненном оттоке мочи, частом желании сходить в туалет, но без выхода жидкости.



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