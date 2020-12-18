 

Россиянам рекомендуют съедать более пяти мандаринов в день

18.12.2020, 10:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач-диетолог Антонина Стародубова порекомендовала употреблять взрослому человеку не более 3-5 мандаринов в день. В противном случае могут появиться аллергические реакции.
По словам медика, россиянам не стоит забывать, что мандарины, как и иные цитрусовые, относятся к экзотическим плодам. Слишком большая суточная доза этих продуктов нередко приводит к функциональным нарушениям ЖКТ. Здоровый человек не должен съедать больше 250 граммов мандаринов.

Этот продукт не нужно давать детям возрастом до трех лет. Цитрусовые являются тяжелыми для их организма, поскольку пищеварительная система у них еще полноценно не созрела. Продукт стоит ограничить в рационе людей, имеющих склонность к аллергии.

Чтобы мандарины не испортились, их необходимо хранить при температуре 4-8 градусов со знаком «плюс». Если продукт не положить в холодильник, то он не пролежит долго. Цитрусовые чувствительны к влажности воздуха. В связи с этим в холодильнике их можно размещать в один или же в два ряда в отделении для хранения фруктов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Сноуден рассказал о желании получить гражданство России

14.10 / Ловец человеков

20.07 / Мнение: Втихую и без опознавательных знаков

03.12 / Названы последствия повторного карантина для Украины: Добьет страну

10.07 / Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве

26.08 / Пригожин высказал надежду, что Навальный выживет и сможет отдать ему долг

04.09 / Опасные соединения обнаружены в электронных сигаретах

14.09 / Россиян предупредили о взлете цен на продукты осенью

26.07 / Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

08.07 / По ком тикает TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска