Россиянам рекомендуют съедать более пяти мандаринов в день

18.12.2020, 10:46, Разное

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Врач-диетолог Антонина Стародубова порекомендовала употреблять взрослому человеку не более 3-5 мандаринов в день. В противном случае могут появиться аллергические реакции.

По словам медика, россиянам не стоит забывать, что мандарины, как и иные цитрусовые, относятся к экзотическим плодам. Слишком большая суточная доза этих продуктов нередко приводит к функциональным нарушениям ЖКТ. Здоровый человек не должен съедать больше 250 граммов мандаринов.

Этот продукт не нужно давать детям возрастом до трех лет. Цитрусовые являются тяжелыми для их организма, поскольку пищеварительная система у них еще полноценно не созрела. Продукт стоит ограничить в рационе людей, имеющих склонность к аллергии.

Чтобы мандарины не испортились, их необходимо хранить при температуре 4-8 градусов со знаком «плюс». Если продукт не положить в холодильник, то он не пролежит долго. Цитрусовые чувствительны к влажности воздуха. В связи с этим в холодильнике их можно размещать в один или же в два ряда в отделении для хранения фруктов.