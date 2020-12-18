Максим Галкин не хочет получать звание народного артиста ради места на кладбище

18.12.2020, 10:46, Разное

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Российский юморист Максим Галкин заявил, что он не нуждается в звании народного или заслуженного артиста РФ. По его мнению, кроме специального места на кладбище эти награды ничего ему не дадут.

Недавно комика пригласили в шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. Там он побеседовал с Валерием Меладзе. Коллега Галкина пояснил о множестве привилегий, которые дает звание народного артиста. Кроме того, он считает, что государство, присваивая данное звание, признает заслуги артиста и в целом оно просто почетное. Да и «бонус», по мнению Меладзе, в виде особого места на кладбище, может иметь свои положительные стороны.

А вот Максиму Галкину специальное место на кладбище оказалось не особо важным. Звания народного и заслуженного артиста он не имеет, но совершенно не печалится по этому поводу. Помимо того, что Галкин является одним из самых известных российских юмористов, он ведет ряд телевизионных передач с высоким зрительским рейтингом.