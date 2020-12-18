 

Скандалы: В дело Андрея Кулакова вмешался обряд вуду

18.12.2020, 10:38, Разное
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Экс-глава Раменского района Подмосковья, обвиняемый в убийстве своей подруги Евгении Исаенковой, закончил читать материалы расследования

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой, закончил знакомиться с материалами дела, вскоре обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру. Следствие выдвинуло версию того, как развивались события, однако подтверждений этому найти не удалось. В результате в материалах много разных подробностей отношений пары, включая описания обряда Вуду.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, по версии следствия, 1 мая 2019 года Кулаков вместе с супругой был у друзей, вечером они вернулись домой. А ночью чиновник тихонько вышел из квартиры, покинул подъезд через пожарный выход. Он всегда заперт, но, как полагают в ГСУ СКР по МО, у Кулакова мог быть электронный ключ. Дальше мужчина пешком дошел до лесополосы (в 2.5 км от его дома), где его уже ждала Исаенкова. Она прибыла на место на своем Mercedes. Там у них возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков «в порыве ревности» якобы убил Евгению. Для этого он повалил жертву на заднее сиденье машины и душил неизвестным предметом, а также ладонью руки, перекрыв доступ воздуха через нос и рот. Потом сбросил тело на пол, затем вернулся в квартиру через пожарный выход. Следствие полагает, что вскоре после убийства Кулаков хотел покинуть страну, для чего уволился и купил билеты в Белоруссию.

© Коллаж ИА «Росбалт»

Однако с доказательствами этой версии в материалах все не очень хорошо. Так, вообще не удалось найти записей камер видеонаблюдения с передвижениями Кулакова той ночью. А консьержка из подъезда дает показания, что мужчина никуда не выходил. Жена экс-чиновника также уверяет, что всю ночь он спал дома. Есть в деле только записи перемещения машины Исаенковой, а также ее прибытия к месту убийства. Но что происходило дальше, кто еще был в лесополосе — уже не видно.

Следствие сосредоточилось на сборе доказательств непростых любовных отношений Кулакова и Исаенковой. Они длились долго, мужчина и женщина то сходились, то расставались. Исаенкова требовала от Кулакова уйти из семьи, при этом сама проживала вместе с мужем.

К делу даже приложено много материалов, подтверждающих, что Исаенкова увлекалась оккультизмом, а накануне убийства проводила обряды вуду с использованием изображений себя, Кулакова, его жены (все фото были изрисованы специальными символами), разных фигурок и т. д. Что просила у темных сил замглавы Общественной палаты, можно лишь предполагать, но следствие считает, что и это могло подтолкнуть Кулакова к убийству.

Из каких-то реальных доказательств виновности бывшего главы района в деле наличествуют показания некоего засекреченного свидетеля, который уверяет, что Кулаков признался ему в убийстве Исаенковой. Свидетель (возможно, это один из сокамерников) уверяет, что Кулаков ему рассказал, как в ночь на 2 мая 2019 года встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой он задушил жертву. При этом, по версии секретного свидетеля, Кулаков якобы отмечал, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться.

Александр Горячев



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