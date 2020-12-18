 

В России “вор в законе” отпросился в туалет и сбежал из суда – СМИ

18.12.2020, 10:36, Новости дня
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Криминальный авторитет, “вор в законе” Леван Абуладзе, известный по прозвищу Леван Сухумский, сбежал из здания суда в российском городе Владимир, пишет агентство “Прайм Крайм” без указания источника информации.

Сухумского доставили в суд 16 декабря для продления ареста, срок которого истек за два дня до этого. Адвокаты потребовали, чтобы конвой снял с него наручники. После этого “вор в законе” отошел в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Октябрьский райсуд, который должен был рассмотреть вопрос об аресте криминального авторитета, сообщил газете “Коммерсантъ” 17 декабря, что не рассматривал ходатайство следствия в связи с тем, что обвиняемого не доставили в суд. В пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не комментировали побег Сухумского.

45-летний подозреваемый отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме “Владимирский централ”. По решению Октябрьского районного суда Владимира 17 апреля этого года его поместили в спецприемник для иностранных нелегалов и хотели депортировать из России, сообщило агентство.

ФСБ 14 сентября возбудило в отношении Абуладзе уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса России (занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой он должен был остаться в стране на срок от восьми до 15 лет.

Замглавы МВД России генерал-полковник Михаил Ваничкин еще в феврале подписал распоряжение о нежелательности пожизненного пребывания Абуладзе в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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