Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы

18.12.2020, 10:36, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции 17 декабря ответил на вопрос, должна ли влиять на профессиональную деятельность ситуация, подобная той, в которой оказался нападающий питерского “Зенита”, а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба (видео его, занимающегося мастурбацией, попало в сеть). Видео опубликовано на сайте президента России.

Путин заявил, что не смотрел это видео, но дал оценку ситуации.

“Ответ на ваш вопрос очевидный – не должна. Дзюба пусть сам разбирается со своими связями. Он публичный человек. Имейте это в виду, это урок. Но на профессиональной деятельности ситуация не должна отражаться”, – подчеркнул он.

Секс-скандал с Дзюбой разгорелся в начале ноября. Telegram-канал Baza писал, что телефон Дзюбы взломали, из-за чего ролик слили в сеть. Сам футболист сказал, что “грешен и, как любой человек, допускает ошибки”.

После этого главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы “оградить от излишнего негатива и напряжения” как сборную, так и его самого.

В конце ноября российский “Зенит” вернул Дзюбе повязку капитана, которой тот лишился после скандала с публикацией интимного видео.