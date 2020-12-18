В РФ в ноябре уменьшились продажи пикапов

18.12.2020, 10:30, Новости дня

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Эксперты констатировали, что в минувшем месяце на российском рынке уменьшилось количество продаж пикапов на российском рынке.

В свою очередь, за минувший месяц местные дилеры реализовали чуть более 1050 машине, что свидетельствует о снижении спроса на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего за период с января по ноябрь 2020 года общее число пикапов составило около 11,8 тысяч машин, что также является показателем падения, составляющего 2% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, наибольшим спросом у отечественных автолюбителей пользуется японская модель Toyota Hilux, которую в ноябре приобрели свыше 250 россиян при падении продаж на 2%. Эксперты не исключают, что к концу 2020 года этот показатель может частично восстановиться.