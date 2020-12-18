 

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

18.12.2020, 10:20, Новости дня
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Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,03% и достиг 3281,59 пункта, а индекс РТС – на 0,03%, до 1418,81 пункта, передает ТАСС.

К 10.16 индексы ускорили снижение: индекс Мосбиржи находился на отметке 3267,86 пункта (-0,45%), а индекс РТС торговался на уровне 1402,95 пункта (-1,15%).



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