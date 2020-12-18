В Германии возмутились решением суда в Лозанне по России

18.12.2020, 10:20, Новости дня

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Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) и Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) не одобрили решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне запретить российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

В пресс-релизе указывается, что DOSB приветствовал тот факт, что CAS «в основном подтвердил жесткие санкции WADA», однако выразил сожаление, что требование Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от Олимпиад на четыре года не было выполнено, несмотря на «масштабные многолетние организованные российским государством нарушения правил честной игры», передает Deutsche Welle.

Международные спортивные ассоциации и МОК теперь должны быстро решить, как им следует исполнять этот вердикт и на каких условиях российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, допустить многомесячной неопределенности, как это было перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, нельзя, указано в заявлении.

Двухлетним санкциями удивилась и глава Национального антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Гоцман: «Обман чистых спортсменов и всего спортивного мира, растянувшийся на долгие годы, недопустим и, по нашему мнению, должен был повлечь за собой самые серьезные последствия».

Она добавила, что решение суда внесло ясность в ситуацию с несоблюдением антидопинговых правил российским агентством РУСАДА.

С Гоцман согласилась председатель комитета бундестага по вопросам спорта Дагмар Фрайтаг: «Решение о сокращении вдвое срока недопуска для меня непостижимо».

В Союзе спортсменов Германии заявили, что «разочарованы и рассержены тем, что санкции были настолько ослаблены». Это не вызывает никакого доверия к мировой антидопинговой системе, авторитет которой «был подорван российским допинговым скандалом», сказал пресс-секретарь организации Максимилиан Кляйн. По его словам, совершенно непонятно, «почему в сегодняшнем решении были сделаны такие явные уступки».

Напомним, в четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.