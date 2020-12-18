Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом года по версии Би-би-си

18.12.2020, 10:20, Новости дня

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии Би-би-си.

В борьбе за награду лучшему иностранному спортсмену мира 2020 года Нурмагомедов опередил шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и девушку-боксера из Ирландии Кэти Тейлор, передает РИА «Новости».

До Нурмагомедова лучшим иностранным спортсменом мира по версии Би-би-си из представителей России/СССР признавались: гимнастка Ольга Корбут, фигуристы Людмила Белоусова/Олег Протопопов, прыгун в высоту Валерий Брумель.

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил о завершении карьеры. Таким образом, он остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.