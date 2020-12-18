 

Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом года по версии Би-би-си

18.12.2020, 10:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии Би-би-си.

В борьбе за награду лучшему иностранному спортсмену мира 2020 года Нурмагомедов опередил шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и девушку-боксера из Ирландии Кэти Тейлор, передает РИА «Новости».

До Нурмагомедова лучшим иностранным спортсменом мира по версии Би-би-си из представителей России/СССР признавались: гимнастка Ольга Корбут, фигуристы Людмила Белоусова/Олег Протопопов, прыгун в высоту Валерий Брумель.

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил о завершении карьеры. Таким образом, он остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Рогозин заявил о бессмысленности лунной гонки

07.11 / Британские пляжи страдают от сброса сточных вод

25.06 / На МКС обнаружили превышение шума

07.08 / Акции «Мотор Сич» арестованы на Украине

22.09 / Выращены устойчивые к радиации бактерии

25.06 / Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

16.08 / Вооруженные люди атаковали отель в Сомали

03.07 / Фанаты Гарри Поттера отвернулись от Роулинг после «оскорбления» трансгендеров

02.10 / Экологическая программа Китая привела к ускорению глобального потепления

19.10 / Новый Audi E-Tron GT RS 2021 года получит трехмоторный агрегат на 700 «лошадей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска