Россия решила оспорить запрет CAS посещать Путину Олимпийские игры

18.12.2020, 10:20, Новости дня

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Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину и другим официальным лицам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это решение – абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, РФ оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады.

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