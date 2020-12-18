Мария Шарапова выходит замуж за друга принцев Уильяма и Гарри Александра Гилкса

18.12.2020, 10:02, Разное

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Еще в октябре теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в городке Саммерленд, округ Санта-Барбара, который расположен недалеко от особняка Меган Маркл и принца Гарри. Теперь можно предположить, что Мария будет нередкой гостьей своих соседей, ведь стало известно, что она выходит замуж за друга принцев Гарри и Уильяма, одного из самых завидных женихов Англии, основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Несколько часов назад Мария объявила об этом на своей странице в Instagram.

Я сказала “да” в первый же день нашей встречи. Это был наш маленький секрет,

– подписала Мария серию фото и видео, под которой в комментариях с поздравлениями уже отметились муж принцессы Беатрис – Эдоардо Мапелли Моцци, и брат Кейт Миддлтон – Джеймс.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Спасибо за то, что делаешь меня очень-очень счастливым парнем и что ответила “да”. Рад прожить с тобой жизнь, любить тебя и учиться у тебя, – написал, в свою очередь, Александр, опубликовав снимок с Марией с надписью Future (“Будущее”).

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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Когда именно произошла помолвка, влюбленные пока не уточняют, так же, как и не показывают обручальное кольцо. Вполне возможно, его Мария случайно продемонстрировала подписчикам Instagram еще в январе, тогда же появились и первые слухи о помолвке пары, которые, впрочем, не получили ни подтверждения, ни опровержения.

История Марии Шараповой, январь 2020 года

Напомним, Алекс Гилкс – сооснователь и президент аукционного дома Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования. Также он является членом правления Нью-Йоркской академии искусств. Помимо голубых глаз, обворожительной улыбки, любви к искусству и умения отлично массажировать ступни Александр Гилкс обладает и другими достоинствами. Например, связями.

После обучения в Бристольском университете, где он в том числе брал уроки русского языка, Гилкс поступил в Итонский колледж. Здесь молодой человек подружился с принцами Уильямом и Гарри, а также закрутил непродолжительный роман с сестрой Кейт Миддлтон – Пиппой. Но женился он в итоге на дизайнере Мише Нону – той самой, которая, по слухам, познакомила принца Гарри и Меган Маркл. Вместе Александр и Миша были 13 лет, их брак продлился с 2012 по 2016 годы. Гилкс тяжело переживал разрыв и в одном из интервью признался, что Нону была его “первой и единственной любовью на данный момент”, но он верит, что сумеет “полюбить кого-то вновь”. Очевидно, ему это удалось.

О романе спортсменки и одного из самых завидных женихов Англии стало известно в январе 2018 года, когда пару застали в аэропорту Лос-Анджелеса. А летом их запечатлели вместе во время отпуска в Италии, где пара уже не скрывала чувств друг к другу.

В январе 2019-го Александр, не боясь лютых русских морозов, побывал вместе с Марией в Санкт-Петербурге. Вместе они активно проводили досуг, посещая музеи и театры и прогуливаясь по заснеженному городу.