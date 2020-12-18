Как получить новую предновогоднюю выплату на детей

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18.12.2020, 9:56, Разное
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Согласно данным на портале “Госуслуги”, речь идет о выплатах на детей до восьми лет. Если ребенок родился в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года, то его родитель вне зависимости от социальной поддержки и уровня дохода может получить пять тысяч рублей.

Подавать заявление не нужно. Деньги сразу поступят на счет, который был указан для получения других выплат на детей в 2020 году – ежемесячной (до трех лет) и единовременной (от трех до 16 лет), пишет Life.ru.

Заявление обязательно нужно оформить на сайте “Госуслуги”, если указанный ранее счет был закрыт, ребенок родился после 1 июня 2020 года или “президентские коронавирусные” выплаты на детей не были получены до этого.

В завершение пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что эти деньги – “небольшой, скромный подарок” для детей, поскольку в этом году из-за ограничений отменены утренники, елки и другие новогодние мероприятия для детей.



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