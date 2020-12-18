Гороскоп для Весов на 2021 год
18.12.2020, 9:56,
Разное
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Для вас 2021 год – это год получения поддержки свыше,
поддержки от влиятельных людей, общения с духовными личностями, с иностранцами,
с людьми науки. Если в планах есть получение высшего образования и повышение
вашей квалификации, то постарайтесь реализовать эти задачи, потому что в том круге
общения, в которой вы попадете, вы сможете найти ответы на многие вопросы. А
также с помощью новых людей сможете решить сложные жизненные ситуации.
Поездки за границу могут принести вам инсайты, которые
позволят качественно улучшить вашу жизнь, и наладить взаимоотношения с другими
людьми. Вы сможете увидеть, как легко можно взаимодействовать с окружающими, рассказала астролог Анастасия Максимова.
2021 год – это год перемен, причем перемен благоприятных,
при условии, что эти перемены вы будете впускать с легкостью в жизнь. Особенно те, кто родился с 29 сентября
по 6 октября. Вы можете попасть в неожиданные для себя ситуации, обстоятельства,
попасть в то окружение, которое поможет вам принять себя такими, какие вы есть.
Хорошо завязывать новые знакомства и открывать бизнес, в том числе связанный с
детьми либо вместе с детьми.
Если вы родились с 16 по 19 октября, то вам не рекомендуется
впускать в свою жизнь радикальные изменения и перемены, потому как они могут
нарушить привычный жизненный ритм. И вам стоит с особой осторожностью
относиться к любым изменениям. Постарайтесь больше внимания уделять себе,
собственным потребностям, а не общению с другими людьми, не угождайте другим
людям в ущерб себе.
Работа, карьера
2021 год принесет улучшения в работе и даже возможность
подняться по карьерной лестнице. Но при условии, если вы идете за новыми
знаниями, если вы познаете этот мир и пытаетесь понять сакральный смысл всего
того, что происходит вокруг вас.
С 24 апреля по 12 июня возможно назначение на новую
должность, решение вопросов, связанных с руководством. Может меняться ваше
руководство. Вы можете пообщаться с начальством на предмет того, какую роль вы
будете занимать в дальнейшем компании, как вы хотите расти, развиваться. Если вы
планируете смену места работы, и оно приходится на этот период, то новое место может
дать вам быстрый карьерный рост.
С 14 мая по 28 июля благодатный период для работы, для
решения любых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, даже, если
вы работаете сами на себя. В это время будет увеличиваться поток клиентов,
объем работы, заказов. Вы будете получать большую известность, как профессионал
своего дела. Если вы планируете смену места работы, то непосредственно этот
период самый оптимальный и благоприятный. Также вы можете получить небольшое
назначении на новую должность и расширения ваших должностных полномочий.
С 30 июля по 19 сентября наиболее сложный период в
профессиональном аспекте, так как вы можете выдохнуться и не иметь запала для
продолжения профессиональной деятельности. Вас могут раздражать отношения с
сотрудниками, с клиентами, вы можете не чувствовать задора, запала в своей
работе. Рекомендуется отдохнуть, снизить интенсивность вашей деятельности и,
возможно, отправиться в отпуск. Не пытайтесь в этот период устроиться на новое
место работы.
Финансы
Год обещает быть успешным в финансовом ключе. В период с 1
января по 18 июля вам не рекомендуется одалживать деньги кому-либо, брать займы
и кредиты, потому что вы рискуете попасть в ситуацию обмана. Вам могут
рассказывать про одни условия, а в документах будут совершенно другие условия.
Также не рекомендуется делать инвестиции, пытаться получить гранты, помощь от
государства. Вы можете сталкиваться с очень неприятными последствиями в
дальнейшем от этих мероприятий.
С 7 января по 4 марта возможно увеличение уровня дохода за
счет денег клиентов, если вы работаете с другими людьми. Также может
увеличиваться доход у вашего партнера, супруга. Могут появляться финансовые
обязательства, необходимость брать деньги в долг. Но если такая оказия случится,
постарайтесь взять минимум и на очень короткий срок, чтобы быстро решить любые
долговые обязательства.
С 30 октября по 13 декабря время больших денег в вашей жизни,
когда вы можете получать какие-то премии, бонусы, будет увеличиваться доход. Но
в то же время могут увеличиваться расходы, так как вы будете хотеть потратить
деньги на себя и купить все то, на что либо копили, либо откладывали деньги.
С 18 ноября по 31 декабря благоприятный период для решения
вопросов, связанных с займами, с кредитами, с инвестициями. В это время будет
увеличиваться объем денег от ваших партнеров, от ваших инвестиций. Также
возможно получение каких-либо ссуд, налоговых вычетов и прочих денег от
государственных организаций.
Отношения, семья
2021 год для вас станет годом романтики, любви и сказочных,
волшебных ожиданий от новых отношений. Конечно, тема взаимоотношений с другими
людьми будет актуальна на протяжении всего года. И отношения, которые будут
завязываться в виде дружбы либо наставничества, отношения при поездках за
границу, могут перерастать в дальнейшем в любовные отношения. Особенно, если
они состоятся с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря. Непосредственно в
этот период у вас есть все шансы на то, чтобы встретить человека, к которому вы
будете испытывать большие чувства. И эти чувства будут взаимными.
Если вы родились в период с 29 сентября по 6 октября, то
вашу жизнь могут прийти стабильные отношения, и вы их быстро можете перевести в
разряд семейных, то есть начать жить вместе с тем человеком, с которыми
встретились.
Также хочу обратить внимание на тот момент, что в течение
всего года будут актуальны вопросы, связанные с детьми. Высока вероятность либо
рождения ребенка, либо решения каких-то вопросов жизненно-важных у ребенка. Любые
жизненные ситуации, связанные с детьми, будут решаться легко, продуктивно и
позитивно.
Если Вы планируете смену места жительства, продажу или
покупку жилья, крупные покупки в дом, то наиболее эффективно их будет делать с
18 ноября по 31 декабря.
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