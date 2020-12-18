Гороскоп для Весов на 2021 год

18.12.2020, 9:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для вас 2021 год – это год получения поддержки свыше,

поддержки от влиятельных людей, общения с духовными личностями, с иностранцами,

с людьми науки. Если в планах есть получение высшего образования и повышение

вашей квалификации, то постарайтесь реализовать эти задачи, потому что в том круге

общения, в которой вы попадете, вы сможете найти ответы на многие вопросы. А

также с помощью новых людей сможете решить сложные жизненные ситуации.

Поездки за границу могут принести вам инсайты, которые

позволят качественно улучшить вашу жизнь, и наладить взаимоотношения с другими

людьми. Вы сможете увидеть, как легко можно взаимодействовать с окружающими, рассказала астролог Анастасия Максимова.

2021 год – это год перемен, причем перемен благоприятных,

при условии, что эти перемены вы будете впускать с легкостью в жизнь. Особенно те, кто родился с 29 сентября

по 6 октября. Вы можете попасть в неожиданные для себя ситуации, обстоятельства,

попасть в то окружение, которое поможет вам принять себя такими, какие вы есть.

Хорошо завязывать новые знакомства и открывать бизнес, в том числе связанный с

детьми либо вместе с детьми.

Если вы родились с 16 по 19 октября, то вам не рекомендуется

впускать в свою жизнь радикальные изменения и перемены, потому как они могут

нарушить привычный жизненный ритм. И вам стоит с особой осторожностью

относиться к любым изменениям. Постарайтесь больше внимания уделять себе,

собственным потребностям, а не общению с другими людьми, не угождайте другим

людям в ущерб себе.

Работа, карьера

2021 год принесет улучшения в работе и даже возможность

подняться по карьерной лестнице. Но при условии, если вы идете за новыми

знаниями, если вы познаете этот мир и пытаетесь понять сакральный смысл всего

того, что происходит вокруг вас.

С 24 апреля по 12 июня возможно назначение на новую

должность, решение вопросов, связанных с руководством. Может меняться ваше

руководство. Вы можете пообщаться с начальством на предмет того, какую роль вы

будете занимать в дальнейшем компании, как вы хотите расти, развиваться. Если вы

планируете смену места работы, и оно приходится на этот период, то новое место может

дать вам быстрый карьерный рост.

С 14 мая по 28 июля благодатный период для работы, для

решения любых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, даже, если

вы работаете сами на себя. В это время будет увеличиваться поток клиентов,

объем работы, заказов. Вы будете получать большую известность, как профессионал

своего дела. Если вы планируете смену места работы, то непосредственно этот

период самый оптимальный и благоприятный. Также вы можете получить небольшое

назначении на новую должность и расширения ваших должностных полномочий.

С 30 июля по 19 сентября наиболее сложный период в

профессиональном аспекте, так как вы можете выдохнуться и не иметь запала для

продолжения профессиональной деятельности. Вас могут раздражать отношения с

сотрудниками, с клиентами, вы можете не чувствовать задора, запала в своей

работе. Рекомендуется отдохнуть, снизить интенсивность вашей деятельности и,

возможно, отправиться в отпуск. Не пытайтесь в этот период устроиться на новое

место работы.

Финансы

Год обещает быть успешным в финансовом ключе. В период с 1

января по 18 июля вам не рекомендуется одалживать деньги кому-либо, брать займы

и кредиты, потому что вы рискуете попасть в ситуацию обмана. Вам могут

рассказывать про одни условия, а в документах будут совершенно другие условия.

Также не рекомендуется делать инвестиции, пытаться получить гранты, помощь от

государства. Вы можете сталкиваться с очень неприятными последствиями в

дальнейшем от этих мероприятий.

С 7 января по 4 марта возможно увеличение уровня дохода за

счет денег клиентов, если вы работаете с другими людьми. Также может

увеличиваться доход у вашего партнера, супруга. Могут появляться финансовые

обязательства, необходимость брать деньги в долг. Но если такая оказия случится,

постарайтесь взять минимум и на очень короткий срок, чтобы быстро решить любые

долговые обязательства.

С 30 октября по 13 декабря время больших денег в вашей жизни,

когда вы можете получать какие-то премии, бонусы, будет увеличиваться доход. Но

в то же время могут увеличиваться расходы, так как вы будете хотеть потратить

деньги на себя и купить все то, на что либо копили, либо откладывали деньги.

С 18 ноября по 31 декабря благоприятный период для решения

вопросов, связанных с займами, с кредитами, с инвестициями. В это время будет

увеличиваться объем денег от ваших партнеров, от ваших инвестиций. Также

возможно получение каких-либо ссуд, налоговых вычетов и прочих денег от

государственных организаций.

Отношения, семья

2021 год для вас станет годом романтики, любви и сказочных,

волшебных ожиданий от новых отношений. Конечно, тема взаимоотношений с другими

людьми будет актуальна на протяжении всего года. И отношения, которые будут

завязываться в виде дружбы либо наставничества, отношения при поездках за

границу, могут перерастать в дальнейшем в любовные отношения. Особенно, если

они состоятся с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря. Непосредственно в

этот период у вас есть все шансы на то, чтобы встретить человека, к которому вы

будете испытывать большие чувства. И эти чувства будут взаимными.

Если вы родились в период с 29 сентября по 6 октября, то

вашу жизнь могут прийти стабильные отношения, и вы их быстро можете перевести в

разряд семейных, то есть начать жить вместе с тем человеком, с которыми

встретились.

Также хочу обратить внимание на тот момент, что в течение

всего года будут актуальны вопросы, связанные с детьми. Высока вероятность либо

рождения ребенка, либо решения каких-то вопросов жизненно-важных у ребенка. Любые

жизненные ситуации, связанные с детьми, будут решаться легко, продуктивно и

позитивно.

Если Вы планируете смену места жительства, продажу или

покупку жилья, крупные покупки в дом, то наиболее эффективно их будет делать с

18 ноября по 31 декабря.