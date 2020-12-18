 

OnePlus 9 Pro получит камеру Leica и может возглавить рейтинг DxOMark

18.12.2020, 9:54, Разное
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Новый флагманский смартфон готовит к выпуску компания OnePlus, 9 Pro оснастят камерой Leica. Это даст ему возможность возглавить рейтинг DxOMark, опередив лидирующие в рейтинге Huawei Mate 40 Pro и Mi 10 Ultra.
В интернет попали очередные сведения относительно характеристик грядущего флагмана от OnePlus. По данным инсайдеров, устройство под названием 9 Pro производитель оборудует объективом Leica. Такая комплектация может вывести аппарат в лидеры по качеству фото-видео-съемки в ТОПе от авторитетного бенчмаркинг-сервиса DxOMark.

На данный момент известно о сотрудничестве китайской корпорации с немецким премиальным брендом. Ранее о сотрудничестве с Leica заявили в Huawei, тенденцию подхватили и в Vivo, а также Nokia, заключив контракты с Zeiss. Разработка сверхпроизводительных камерофонов в последнее время становится тенденцией на рынке мобильной техники. В то же время именно OnePlus 9 эксперты приписывают в ближайшем будущем первые места рейтингов камер смартфонов.

Согласно заявлению руководства китайской техномарки, в Pro-версии девятого поколения OnePlus улучшат характеристики основных и фронтальной камер прежде всего благодаря повышенному вниманию к аппаратному и программному обеспечению. Причем оптимизированы будут не только дорогие флагманы, но и более доступные по стоимости, например, смартфоны серии Nord . При этом ранее официальных сообщений о коллаборации с Leica не было. По прогнозам специалистов, в линейку OnePlus 9 войдут вместе с базовой моделью также модификации с индексами E и Pro. Какими будут остальные характеристики и ценники устройств, пока не известно. Все девайсы официально представят уже до июля 2021 года.



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