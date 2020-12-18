 

Елена Малышева объяснила появление синяков на телах больных коронавирусом

18.12.2020, 9:54, Разное
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Известная российская ведущая и врач-терапевт Елена Малышева рассказала, почему не теле заболевших коронавирусом иногда появляются синяки. Эту тему она затронула в рамках программы «Жить здорово!» вместе с кардиологом и профессором Дмитрием Дупляковым.
По словам Малышевой, людям с коронавирусной инфекцией очень часто назначают антикоагулянты. Речь идет о препаратах, направленных на разжижение крови с целью предотвращения образования тромбов. Из-за употребления данных лекарственных средств у пожилых людей на теле могут появляться синяки.

Как заявил Дупляков, у каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, фиксируются «досаждающие кровотечения». В частности, кровь может появляться в мокроте или же моче. Однако этот признак никак не влияет на прогноз относительно выздоровления пациента. Синяки исчезнут спустя некоторое время. Если говорить о серьезных кровотечениях, то они встречаются очень редко.

Что касается пожилых людей, то синяк может появляться на фоне приема лекарств для разжижения крови, если их просто взяли за руку. В качестве примера Елена Малышева привела свою мать. У нее во время прохождения курса лечения появился огромный синяк.



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