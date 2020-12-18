Живущая на 50 000 рублей в месяц Повалий назвала себя простым человеком

18.12.2020, 9:54, Разное

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Певица Таисия Повалий из-за пандемии не имеет возможности выступать на концертах, но при этом на финансовое положение не жалуется, отмечая, что она не имеет привычки транжирить деньги. В месяц ей хватает, как простому человеку, 50 000 рублей.

По словам исполнительницы, даже не будь пандемии, она все равно не смогла бы выступать из-за перелома ноги, поэтому фактически Таисия Повалий была заранее готова к таким событиям. Кроме того, певица призналась, что всегда имеет «подушечку безопасности», которая позволяет жить в тяжелые времена.

Сейчас Таисии Повалий помогают родственники из деревни. Они снабжают ее овощами, соленьями и сахаром, поэтому в плане продуктов певица может практически ничего не покупать. Основные ее затраты связаны с «коммуналкой», газом и прочими мелочами. А в совокупности в месяц исполнительница тратит не более 50 000 рублей.