 

Директор ФСБ РФ прибыл в Ереван

18.12.2020, 9:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Директор ФСБ РФ Александр Бортников прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

«Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]», – передает сообщение ведомства ТАСС. Детали и программу визита не уточнили.

Напомним, в Ереване проходят митинги. Армянская оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Митингующие попытались попасть в здание правительства Армении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Полиция заинтересовалась концертом Моргенштерна во время пандемии

09.07 / Экономика: Российского миллиардера подвел под санкции единственный пункт в контракте

03.08 / Учения «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море

13.12 / Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы

31.08 / Открывается 77-й Венецианский кинофестиваль

14.10 / Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

03.07 / Новый премьер Франции вступил в должность

03.08 / Китайский седан Hongqi H9 получил длиннобазную версию

06.07 / Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

17.09 / Пандемия, школы и онлайн-обучение: как учить детей в новых условиях?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска