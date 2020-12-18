Директор ФСБ РФ прибыл в Ереван

18.12.2020, 9:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Директор ФСБ РФ Александр Бортников прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

«Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]», – передает сообщение ведомства ТАСС. Детали и программу визита не уточнили.

Напомним, в Ереване проходят митинги. Армянская оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Митингующие попытались попасть в здание правительства Армении.