Директор ФСБ РФ прибыл в Ереван
18.12.2020, 9:50,
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
«Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]», – передает сообщение ведомства ТАСС. Детали и программу визита не уточнили.
Напомним, в Ереване проходят митинги. Армянская оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Митингующие попытались попасть в здание правительства Армении.
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