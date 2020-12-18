 

Google указал Путина в переводе популярной фразы

18.12.2020, 9:50, Новости дня
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Пользователи сервиса онлайн-переводов от Google обнаружили необычный вариант перевода популярной фразы «Thank you, Mr. President».

Если попытаться перевести фразу «Thank you, Mr. President» («Спасибо, господин президент»), то сервис переведет это как «Спасибо, Владимир Владимирович», передает РИА «Новости». 

При этом такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.

Подобный перевод пользователи обнаружили спустя несколько часов после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.



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