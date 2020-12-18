 

Лучшим футболистом ФИФА 2020 года признан поляк Роберт Левандовски

18.12.2020, 9:42, Новости дня
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Польский футболист Роберт Левандовски, выступающий за сборную страны и за футбольный клуб “Бавария” (Мюнхен, Германия) стал лучшим футболистом мира по версии ФИФА. Об этом проинформировал сайт международной федерации футбола.

17 декабря Левандовски наградили на виртуальной церемонии, посвященной The Best FIFA Football Awards 2020.

В ФИФА подчеркнули, что 32-летний поляк впервые в своей карьере завоевал такое звание.

Главными конкурентами Левандовски были аргентинский легионер испанской “Барселоны” Лионель Месси и португальский легионер итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду.

“Я очень горжусь и очень доволен. Это большой день для меня и для моего клуба. …Когда ты выигрываешь такую награду в эпоху Месси и Роналду, это очень много значит, и это прекрасное чувство”, – процитировал Левандовски сайт “Баварии”.

В текущем сезоне польский футболист забил 18 мячей в 17 играх.

За свою карьеру Левандовски играл за ряд польских и немецких клубов. За “Баварию” он выступает с 2014 года, за сборную Польши – с 2008-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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