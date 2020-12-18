В Воронеже сдают в эксплуатацию бронированный Ил-96-400 для Ким Чен Ына

18.12.2020, 9:37, Разное

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Сегодня представители авиакомпании Air Koryo и спецслужб КНДР прибыли на Воронежский авиазавод, чтобы принять «борт номер один» для руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Для него по специальному заказу построен Ил-96-400 с бронированными бортами.

То, что новый самолёт предназначен для Ким Чен Ына, оставалось секретом до последнего момента. Машина даже не окрашена в цвета национальной корейской авиакомпании. Это сделают уже в Пхеньяне.

В широкофюзеляжном самолёте длиной 63 метра только 12 пассажирских мест. В грузовые отсеки помещается не более трёх тонн груза. Большую часть грузоподъёмности машины отнимают 54 тонны литой трёхслойной брони. Каждая бронеплита состоит из двух листов титано-литиевого сплава толщиной 20 миллиметров каждый. Между ними находится слой огнетушащего порошка на случай, если самолёт обстреляют зажигательными пулями. Поскольку бронеплиты находятся внутри салона, они покрыты декоративным ковровым покрытием с национальным корейским орнаментом. Особенно тщательно защищены спальни и кабинеты первого лица. Здесь бронированы не только борта, но и пол.

Отсутствие бронированного самолёта сильно ограничивало перемещения руководителей Северной Кореи. Из-за этого они совершали поездки только на бронепоезде, что занимало много времени. Теперь, когда у Ким Чен Ына есть бронированный самолёт, он сможет чаще посещать отдалённые корейские регионы и осуществлять руководство на местах. Кроме того, он намерен дважды в неделю облетать всю страну вдоль или поперёк, чтобы наблюдать с самолёта за жизнью простых корейцев. Как сообщает агентство ЦТАК, на борту установят телеграфный аппарат, чтобы глава государства мог оперативно отдавать указания об улучшении жизни жителей городов, над которыми он пролетает.

Самолёту дали имя «Пэктусан», в честь священной горы, с вершины которой Ким Ир Сен руководил деятельностью северокорейских партизан. Через несколько дней машину перегонят в Пхеньян и торжественно передадут северокорейской стороне как подарок от Российской Федерации.