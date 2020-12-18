В школах в 2021 году отменят летние каникулы

18.12.2020, 9:07, Разное

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Министерство просвещения России приняло решение не отправлять в 2021 году школьников на летние каникулы: с июня до середины августа занятия будут проводиться по обычному расписанию.

После этого учащиеся смогут отдохнуть две недели и начать новый учебный год 1 сентября. Такая мера, по заявлению чиновников, обусловлена несовершенством системы дистанционного образования и временным вводом карантина в учебных заведениях.

– Уходящий год стал очень тяжелым для всей страны и школы не стали исключением. Несколько месяцев школьники учились дистанционно, что весьма плачевно сказалось на их общем уровне знаний. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение отменить летние каникулы в 2021 году, чтобы дать учащимся возможность за три месяца наверстать упущенное. Именно в школе закладывается базовый уровень знаний по всем наукам: истории, литературе, физики, химии, географии и другим дисциплинам. Пробелы, которые образовались у многих учеников в этом году, необходимо восполнить, иначе потом им будет очень тяжело идти по жизни. Надеюсь, что школьники и их родители с пониманием отнесутся к этой вынужденной мере, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В настоящий момент решается вопрос о переносе приёмной кампании в ВУЗах. Скорее всего, вступительные испытания в 2021 году начнутся в сентябре, когда закончится «длинный» учебный год в школах. В министерствах образования и просвещения также изучается вариант, что поступивший в вуз абитуриент, но недоучившийся в школе, сможет параллельно ходить на занятия в обоих учреждениях.