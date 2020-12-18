 

В школах в 2021 году отменят летние каникулы

18.12.2020, 9:07, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство просвещения России приняло решение не отправлять в 2021 году школьников на летние каникулы: с июня до середины августа занятия будут проводиться по обычному расписанию.

После этого учащиеся смогут отдохнуть две недели и начать новый учебный год 1 сентября. Такая мера, по заявлению чиновников, обусловлена несовершенством системы дистанционного образования и временным вводом карантина в учебных заведениях.

– Уходящий год стал очень тяжелым для всей страны и школы не стали исключением. Несколько месяцев школьники учились дистанционно, что весьма плачевно сказалось на их общем уровне знаний. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение отменить летние каникулы в 2021 году, чтобы дать учащимся возможность за три месяца наверстать упущенное. Именно в школе закладывается базовый уровень знаний по всем наукам: истории, литературе, физики, химии, географии и другим дисциплинам. Пробелы, которые образовались у многих учеников в этом году, необходимо восполнить, иначе потом им будет очень тяжело идти по жизни. Надеюсь, что школьники и их родители с пониманием отнесутся к этой вынужденной мере, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В настоящий момент решается вопрос о переносе приёмной кампании в ВУЗах. Скорее всего, вступительные испытания в 2021 году начнутся в сентябре, когда закончится «длинный» учебный год в школах. В министерствах образования и просвещения также изучается вариант, что поступивший в вуз абитуриент, но недоучившийся в школе, сможет параллельно ходить на занятия в обоих учреждениях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Карли Клосс ждет ребенка

13.10 / “Мы в Италии!”: Виктория Боня впечатлила поклонников образом в откровенном наряде

07.07 / В Москве 300 курьеров Delivery Club начали бессрочную забастовку

19.10 / Подборка сообщений о событиях в Карабахе

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

03.09 / В Apple не намерены выпускать Watch Series 6 в сентябре

18.11 / Светлаков сделал заявления после попадания в больницу с COVID-19

11.08 / Международная реакция на события в Белоруссии

12.09 / Почему этот российский вертолет занимает первое место в мире.

25.10 / Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска