 

Дочь Волочковой предпочла жить с отцом из-за денег

18.12.2020, 9:00, Разное
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Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему ее 15-летняя дочь предпочла жить с отцом. Оказалось, что конфликта между ними никакого нет, а ее ребенок уехал из-за финансовых интересов.
Выступившая в YouTube-шоу «Алена, блин!» Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна уже долгое время живет не с ней, а своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным в центре Москвы. Ранее ходили слухи, будто дочери балерины не нравятся ее поклонники, часто посещающие особняк, а также шумные вечеринки. Однако Волочкова все это опровергла.

Балерина назвала свою дочь разносторонне развитой личностью, у которой имеется множество увлечений, а также присутствует доля юношеского эгоизма. Однажды Игорь Вдовин предложил Ариадне переехать к нему, чтобы у того была возможность обеспечивать ее и сделать финансово независимой. Дочь балерины согласилась с предложением, поэтому с тех пор ее жизнь аккумулирована в центре столицы. Сама Волочкова считает, что жить в «сердце» Москвы достаточно удобно.



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