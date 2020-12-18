 

SpaceX отложила запуск американского спутника-разведчика

18.12.2020, 8:56, Новости дня
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9») с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно- космической разведки (НУВКР) США перенесен с пятницы на субботу для дополнительных проверок, сообщила американская компания SpaceX.

«Для дополнительного времени на проверки запуск Falcon 9 c NROL-108 теперь намечен на субботу, 19 декабря», – передает ТАСС сообщение компании.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в четверг в 09.45 по времени восточного побережья (17.45 мск), однако обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта. Таймер был остановлен в автоматическом режиме из-за срабатывания одного из датчиков, установленных на второй ступени ракеты-носителя. Запуск ракеты в пятницу планировалось провести после 09.00 по местному времени (17.00 мск).

Напомним, 11 декабря запуск ракеты-носителя Falcon 9 был отменен в последний момент. Ракета должна была стартовать с мыса Канаверал в 12.55 по времени Восточного побережья США (20.55 мск), но за 30 секунд до команды на запуск отсчет времени был остановлен.



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