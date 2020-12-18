 

“Вы не вступаете в дерьмо?” Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы

18.12.2020, 8:35, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире Радио НВ 17 декабря, что не ходит на пророссийские телеканалы.

“На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать”, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что “достучаться” до аудитории следует со всех возможных площадок.

“Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо вступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться”, – объяснил Кулеба.

В Украине пророссийскими называют, в частности, телеканалы ZIK, “112 Украина” и NewsOne. Их владельцем является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарас Козак. Эти телеканалы также связывают с пророссийским народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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