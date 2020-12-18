В бюджет 2021 года заложат 20 млрд рублей на обучение чиновников пользованию звонками в Telegram

18.12.2020, 8:37, Разное

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В рамках федеральной программы по повышению цифровой грамотности чиновников министерство цифрового развития обратилось к членам правительства с просьбой выделить из государственного бюджета на 2021 год 20 млрд рублей для обучения управленцев всех уровней пользованию звонками в мессенджере Telegram.

– Мы регулярно проводим курсы повышения квалификации для чиновников всех уровней. За предыдущие годы мы научили их пользоваться «Скайпом», «Вотсапом», «Зумом», «Вайбером», «Твиттером», «Вконтакте», «Одноклассниками» и «Тамтамом». С «Телеграмом», как вы знаете, действовал запрет на его использование в России. Мы потеряли время и, можно сказать, выпали из современных реалий. Часть упущенного мы смогли наверстать. Чиновники уже научились обмениваться текстовыми сообщениями, а вот функция звонков пока остаётся для них «терра инкогнито». Я уверен, за год-два все освоят и её, но нужны грамотные преподаватели и финансирование в размере 20 миллиардов рублей. Вы скажете, что это много, но на подготовке кадров для госуправления нельзя экономить, — отметил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Идея нашла поддержку в правительстве. Большинством голосов руководители министерств высказались за выделение запрошенных средств в полном объёме. Источником финансирования федеральной программы выступит Фонд национального благосостояния.