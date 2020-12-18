К сведению родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов

18.12.2020, 11:11, Объявления

Теги: Праздник

Департамент по социальной защите населения администрации города Рыбинска производит выдачу новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по адресу: гор. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, вестибюль 1-го этажа.

Выдача подарков производится с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов (перерыв с 12-13 часов).

Для получения новогоднего подарка при себе иметь:

– справку МСЭК об установлении ребенку инвалидности;

– индивидуальные средства защиты (маска).

Справки по телефонам отдела по вопросам семейной политики: (4855) 28-29-23, 28-29-24.

Департамент по социальной защите населения