 

В Москве покажут рассекреченные данные о внешней разведке страны

18.12.2020, 8:08, Разное
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В Музее современной истории России в центре Москвы 17 декабря открывается экспозиция “Внешняя разведка. Из прошлого в будущее”, передает сетевое издание “Москва 24”. На выставке будут показаны рассекреченные материалы внешней разведки нашей страны, которые ранее были доступны лишь немногим специалистам. Откроет мероприятие директор СВР Сергей Нарышкин.



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