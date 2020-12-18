 

“Росатом” стал лидером рейтинга прозрачности закупок

18.12.2020, 8:08, Разное
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Система закупок 67 государственных заказчиков оценивалась по 20 критериям. “Росатом” набрал 4 532 балла. Госкорпорация опередила ближайшего конкурента на 193 балла.

Также “Росатом” стал одним из лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства. Компания показала лучше результаты экономии при проведении закупок с участием МСП.

Награду вручили директору по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством “Росатома” Роману Зимонасу. Лидирующие позиции в рейтинге прозрачности закупок – дополнительное подтвержение правильности пути, который госкорпорация выбрала для достижения целей, отметил он.

Одна из них – снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов. В ее рамках ведется развитие системы закупок в отечественной атомной отрасли.

“Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей методологической и нормативной базой, чтобы сделать закупки еще более открытыми, конкурентными и доступными для широкого круга поставщиков”, – сказал Зимонас.

Лидером рейтинга прозрачности закупок “Росатом” становится в пятый раз подряд. Система госкорпорации признана экспертами самой прозрачной и открытой.

Рейтинг прозрачности закупок составляется с 2006 года. В исследовании принимают участие крупнейшие государственные и частные компании, органы власти, субъекты Федерации, муниципалитеты и унитарные предприятия. Оценка ведется по 20 критериям, в том числе интенсивность конкуренции на процедурах, уровень экономии бюджетных средств и т.д.



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