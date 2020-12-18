Ай-да следователь! Ай-да судья!

18.12.2020, 8:00, Разное

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Абсурдное дело за репост карикатуры с Пушкиным окончено спустя четыре года. Издержки мы с вами оплатим из собственного кармана.

Зеленоградский суд постановил вернуть 22-летнему Евгению Корту 200 тысяч рублей, уплаченных им когда-то в качестве штрафа за публикацию на своей страничке в «ВКонтакте» карикатуры, признанной экстремистской. Карикатуру создал видный самодеятельный художник Максим — Тесак — Марцинкевич, изобразивший, как сумел, поэта А.С. Пушкина, которого он, Тесак, прижимает в темном углу и обзывает при этом «чуркой». Сам Тесак объяснил тогда свою нелюбовь к великому русскому поэту тем, что еще школа его «достала» изучением пушкинских произведений как в стихах, так и в прозе.

А Тесак как патриот, оказывается, не любил ни прозы, ни стихотворений.

27 апреля 2016 года в 8 утра в дверь квартиры Евгения Корта позвонили оперативники с ордером на обыск и объявили, что против него возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла компьютер, два ноутбука, телефоны, книги по истории Германии и Третьего рейха.

Затем Корта отвезли в Следственный комитет и только там предъявили распечатки с его личной страницы, в частности картинку с «Пушкиным». Кстати, схожесть персонажа с Пушкиным Корт и его адвокат пробовали оспорить так же, как и дальнейшую экспертизу следствия. Но, шалишь! Дело не выгорело.

На суде государственный адвокат предложил своему подзащитному признать вину и выплатить штраф — от 100 до 300 тысяч рублей, но закоренелый «преступник» от этого отказался. Также он отказался подписывать документы, в которых говорилось, что он разместил картинку умышленно, осознавая ее «антиобщественный характер и понимая последствия своих действий».

Он пояснил, что картинка была в Сети с 2013 года, когда ее опубликовал на своей странице сам Марцинкевич. В «Списке экстремистских материалов» на сайте Минюста ее нет.

Следствие тем не менее сочло, что на картинке присутствует «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских».

Экспертиза это предположение подтвердила.

Во время следствия Корт сам отыскал источник картинки в открытом доступе, под которым стояло 3600 лайков и 40 репостов — и задался вопросом, почему привлекли к суду одного его?

В свою очередь, на странице самого Корта сохраненная им картинка не получила ни одного лайка или комментария. Он не занимался распространением изображения, просто «сохранил его для себя» — что делает честь и его вкусу.

Картинка, конечно, так себе, талантом художника бог Тесака явно обделил. Но мне совершенно очевидно: те, кто полагает творчество Пушкина в числе вершинных достижений отечественной культуры, картинку однозначно оценят как высмеивающую дураков и ксенофобов. Понимаю, что самой возможности такой трактовки Марцинкевич никак не допускал. Потому что Александр Сергеевич для него — «потомок негров безобразный», и только. Суд солидаризировался с точкой зрения Тесака и приговорил Корта к одному году в колонии-поселении. Честь великого поэта была спасена!

В обзоре самых абсурдных случаев борьбы с интернет-экстремизмом, опубликованном в «Новой» уже в 2017-м, эта история заняла достойное место.

Сам же Тесак погиб при неясных обстоятельствах, досиживая очередной срок….

…Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Пробежимся по состоявшимся судебным решениям.

Итак, в ноябре 2016 года Зеленоградский районный суд приговорил Корта к году колонии-поселения.

В январе 2017 года Мосгорсуд смягчил наказание, заменив срок на штраф в размере 200 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года адвокат Сергей Бадамшин подал жалобу на приговор в Верховный суд, который постановил передать дело в президиум Мосгорсуда.

В декабре президиум Мосгорсуда отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В феврале 2019 года Зеленоградский районный суд дело Корта прекратил…

И вот суд постановил вернуть уплаченный штраф уже 22-летнему Евгению Корту. Прокуратуру же обязали… извиниться.

Справедливость восторжествовала, посмеемся над маловерами!

Прокурор Зеленограда решение уже выполнил. В письменной форме: «В соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — сказано в документе с подписью прокурора В. Родина. Любой гражданин, без сомнений, был бы счастлив получить такое извинение. Евгения Корта можно поздравить.

200 же тысяч ему вернут из бюджета, то есть

всю эту бурную деятельность по борьбе с экстремизмом оплатим в результате мы с вами, из своего кармана.

…Но четыре с лишним года, черт подери!.. Хорошо еще (для нас), что эти 200 тысяч за минувшие годы изрядно полегчали. В отличие от зарплат прокуроров, судей и, конечно же, неутомимых борцов с экстремизмом.

Как бы сделать так, чтобы личная ответственность (в том числе материальная) ложилась в таких случаях не на нас, а на борцов с экстремизмом, судей, экспертов и прокуроров? И, конечно же, парламентариев, благодаря которым все перечисленные и имеют законную возможность изображать борьбу с пороком.

Павел Гутионтов

обозреватель