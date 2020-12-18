Несколько правдоподобных и фантастических версий гибели древнего индийского города Мохенджо-Даро

18.12.2020, 8:02, Разное

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Что же случилось с Моженджо-Даро, центром древней цивилизации? Почему город был заброшен в одночасье, куда исчезли его жители? И почему народы, которые заселили эти территории, не стали его восстанавливать, а предпочли селиться подальше от этого места?

Мохенджо-Даро — главный город Хараппской цивилизации, существовавшей в долине Инда в III тысячелетии до н. э. Считается, что город возник в 2600 году до н. э., а после 1900 года до н. э. таинственно и внезапно погиб.

При раскопках в 20-х годах XX века археологи обнаружили несколько помещений с 13 скелетами и среди них — один детский. По расположению скелетов сделали вывод, что смерть застала людей во время трапезы.

Дальнейшие исследования навели учёных на мысль, что в глубокой древности произошла какая-то страшная катастрофа, разрушившая часть города и погубившая его жителей. После этого и вся Хараппская цивилизация перестала существовать.

Что же случилось с Моженджо-Даро, центром древней цивилизации в долине Инда? Почему город был заброшен в одночасье, куда исчезли его жители? И почему народы, которые заселили эти территории, не стали его восстанавливать, а предпочли селиться подальше от этого места, ведя довольно примитивное, по сравнению с предыдущим этапом, хозяйство.

На эти вопросы есть множество различных ответов. Но насколько они достоверны? Давайте рассмотрим самые популярные версии.

Версия первая: Нашествие

По мнению ряда исследователей, самым известным из которых был английский археолог Мортимер Уилер, обитатели Мохенджо-Даро подверглись истреблению во время нашествия ариев. Эти версии связываются с отрывками из «Ригведы», где фигурирует разрушение Индрой и его божественным огнём крепостей противников ариев.

Теория о миграции ариев в Индию сложилась, по большому счёту, на основании лингвистических исследований и этнографического анализа ведийской религии, ритуалов и поэзии, без археологических или иных вещественных доказательств.

Андрей Скляров в докладе на семинаре 2016 года «Цивилизации III тысячелетия до нашей эры» Научно-исследовательского центра «Лаборатория альтернативной истории» (НИЦ ЛАИ) говорил об этой версии так:

«Из приблизительно 50 исследованных останков (найденных в Мохенджо-Даро) всего у двух были найдены какие-то признаки травм и то не смертельных».

Кроме того, по его мнению, количество найденных останков — несколько десятков — абсолютно не свидетельствует о нашествии, нет и массовых разрушений. Даже если говорить о расселении ариев на этой территории, то, согласно лингвистическому анализу, оно произошло уже после того, как цивилизация рухнула.

Не в пользу версии нашествия говорит и то, что при раскопках нашли очень малое количество какого-либо оружия. Всё найденное с равным успехом могли применять в быту или для охоты.

Версия вторая: эпидемия

Разливы рек, заболоченность, возможно, комары и другие насекомые могли стать разносчиками какой-то заразы. От эпидемий никто не застрахован. Однако ни направленные разрушения строений, ни следы пожаров эпидемии не объясняют.

Даже в Средние века, говорил Скляров, Европа, пережившая эпидемии, оказалась отброшенной лет на сто, но цивилизация не рухнула. Эта версия не имеет доказательств и не объясняет картину, открывшуюся археологам при раскопках.

Существует версия, что на рубеже III – II тысячелетий до н. э. произошло резкое изменение климата: он стал более жарким и засушливым.

Учёные, занимающимся изучением окружающей среды в доисторические времена, считают, что некогда могучая река Сарасвати (Гхаггар-Хакра) изменила своё русло, обмелела и перестала течь к предгорьям Гималаев, начав впадать одним притоком — Ямуна — в реку Ганг, другим — Сатледж — в реку Инд. Это произошло из-за ряда тектонических изменений.

Процесс завершился около 1750 года до н. э., но начался он гораздо ранее, возможно, со смещения пластов и огромного наводнения в период между 2100 и 1900 годами до н. э. Если учесть, что «умирание» реки растянулось на сотни лет, то объяснить исчезновение города и всей цивилизации «неожиданной» засухой нельзя.

Что касается наводнения, то оно могло бы стать причиной гибели Мохенджо-Даро, тем более что многие постройки в городе археологи датируют тем же периодом с 2200 по 1900 год до н. э, и ничего позже уже не строилось.

Но наводнение, даже катастрофически внезапное, опять-таки не объясняет наличие локализованного очага разрушений и следы пожаров. Кроме того, останков погибших при внезапной катастрофе такого масштаба должно быть больше.

Учёные-климатологи в 2018 году обнаружили свидетельства того, что легендарная первая цивилизация Земли в долине реки Инд исчезла из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков. Их выводы были опубликованы в журнале Climate of the Past.

Они связали конец Хараппской цивилизации не с наступлением засухи, а с тем, что характер выпадения осадков радикально изменился — зимние муссоны стали ещё более обильными, а летние дожди начали выпадать всё реже и реже.

Это не так сильно поменяло общее количество осадков, но долина Инда стала почти непригодной для жизни больших групп людей внутри крупных городов. Причём связывают это не с потеплением, а, наоборот, с очередным «малым ледниковым периодом».

Вполне возможно, что эти изменения могли сказаться на цивилизации индского региона, но никак не могли привести к одномоментному уничтожению огромного города и его жителей.

Версия четвёртая: Ядерная война

Сторонники этой версии опираются на то, что при раскопках чётко прослеживался эпицентр какого-то внешнего воздействия — воронка диаметром около 50 м, а далее, по мере удаления, разрушения уменьшались.

Противники этой версии, физик Андрей Скляров и кандидат технических наук, специалист по физике взрыва Михаил Бубнов, считают, что воронка, о которой идёт речь, не могла появиться от взрыва ядерной бомбы, поскольку она слишком мала и разрушения незначительны.

Если бы взорвалась бомба типа «Толстяк» или «Малыш», какие были взорваны в Нагасаки и Хиросиме соответственно в 1945 году, объёмы разрушений были бы гораздо больше, да и размеры воронки тоже, предполагает Бубнов.

При испытаниях в 1945 году на полигоне, при взрыве бомбы мощностью в 21 килотонну в тротиловом эквиваленте размер плазменного шара составил 200 м в диаметре.

При бомбардировке Хиросимы в течение нескольких минут 90% людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, погибли. И часть города была буквально сметена взрывом.

В Мохенджо-Даро картина иная. Там жили от 30 до 70 тыс. человек (по разным оценкам), а скелетов было найдено всего несколько десятков.

Ещё один аргумент сторонников ядерного взрыва — оплавленные от высокой температуры (свыше 1000 С°) обломки керамики. Скляров объясняет это тем, что ко времени катастрофы плавильные печи в городе появились почти на каждой улице. А внутри этих печей делалась глиняная обмазка, которая под длительным воздействием высоких температур и приобрела такой вид. Именно эти осколки от разрушенных печей и нашли археологи.

И, наконец, самое «весомое» доказательство древней ядерной войны — радиоактивные скелеты.

Если учесть, что в 20-х годах XX века, когда откопали Мохенджо-Даро, никому бы и в голову не пришло измерять радиоактивность археологических находок, значит, эти исследования проводились гораздо позже. Где, как и в каких условиях хранились эти останки, неизвестно. Поэтому эти данные вызывают сомнения.

Если предположить, что был ядерный взрыв, то радиация должна сохраниться не только на скелетах, но и на стенах зданий. Но ни в научных, ни околонаучных кругах о таких измерениях нет сведений.

Таким образом, для версии ядерного взрыва в Мохенджо-Даро пока нет никаких оснований, считал Скляров. С ним соглашается и Бубнов.

Другие гипотезы гибели Мохенджо-Даро

Альтернативная катастрофическая теория рассматривает некое природное явление, связанное с высокой естественной концентрацией плазмы, подобной шаровым молниям, как причину уничтожения города.

Эта гипотеза, изложенная в конце 1980-х годов в журнале «Вокруг света» учёным-химиком М. Т. Дмитриевым, предполагает единовременное образование в атмосфере над городом тысяч «холодных» и активных шаровых молний.

Версия Михаила Бубнова — взорвавшийся метеорит

Михаил Бубнов считает, что причиной гибели города стал метеорит, взорвавшийся на высоте около 30 м. В 2017 году, на научно-просветительском форуме «Учёные против мифов 4», он представил свою версию случившегося.

С помощью суперкомпьютера, аналога «Ломоносову», он, заложив множество начальных данных, рассчитал размеры метеорита, высоту, мощность взрыва, силу и характер разрушений. Расчёты показали, что прямого попадания небесного тела не было, иначе весь город был бы полностью разрушен. И появился бы кратер глубиной не менее 20 м, который не обнаружили при раскопках.

При моделировании взрыва метеорита в атмосфере над городом учитывались план строений, материалы, из которых они были созданы (кирпичная кладка), и состав грунта. Суперкомпьютер выдал картину распространения взрывной волны и выделил зону полного разрушения.

По расчётам, уже в 100 метрах от неё конструкции останутся стоять, а люди погибнут от повреждений внутренних органов. Но чем дальше от эпицентра, тем больше было шансов у жителей выжить, поэтому они могли в панике покинуть город и больше никогда туда не возвращаться из-за страха, считает Бубнов.

Он также не отрицает возможность катастрофы из-за мощнейшего электрического разряда с плазменным шаром. Учёный делает вывод, что там, скорее всего, действительно что-то взорвалось, но не было прямого попадания, взрыв произошёл в атмосфере.

Мнение представителя официальной науки

В Мохенджо-Даро, уверен кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Беляев, нет никаких концентрических разрушений, которые могли быть вызваны ударной волной. Никакие живые организмы от избыточного давления там тоже не погибали. В городе не было никакой катастрофы. Поэтому там ничего не взрывалось — ни астероид в атмосфере, ни плазменный шар из шаровых молний.

Но в чём именно заключается причина гибели города, историк не указывает.

Итак, гипотез довольно много, но пока официальная наука тоже не может уверенно и однозначно объяснить гибель Мохенджо-Даро. Впрочем, вполне возможно, что разгадка ещё впереди.