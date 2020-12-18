Нацбанк снизил курс гривны к основным валютам

18.12.2020, 7:56, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 декабря.

Курс гривны к доллару США ослаб на восемь копеек – с 27,74 грн/$ до 27,82 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 28 копеек – с 33,80 грн/€ до 34,08 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,78 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.