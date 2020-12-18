Нетаньяху заявил, что первый в Израиле вакцинируется от COVID-19

18.12.2020, 7:56, Новости дня

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16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прививку от коронавирусной инфекции он сделает первым в стране. Об этом он сообщил в Facebook.

“В субботу вечером я сделаю прививку от коронавируса. Я решил стать первым, кто получит вакцину, чтоб послужить примером и убедить вас в необходимости прививки. До конца января мы позаботимся о поставке в Израиль миллионов порций вакцины. Я над этим тяжело работал и прошу вас – используйте их”, – написал Нетаньяху.

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/2531887063778622/

В Израиле намерены провести массовую вакцинацию. Издание NEWSru.co.il сообщило 17 декабря, что в страну уже доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.

Продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием “БриЛайф”.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), население Израиля составляет более 8 млн человек (по состоянию на 2016 год).

На 18 декабря в Израиле, по информации ВОЗ, зарегистрировано почти 363 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 3027 пациентов с COVID-19.