Обнаружена гигантская планета, на которой год длится 15 тысяч земных лет

18.12.2020, 7:54, Разное

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Благодаря автоматической исследовательской обсерватории «Hubble» астрономы обнаружили экзопланету в одиннадцать раз крупнее Юпитера. Один год на этой загадочной планете длится примерно 15000 земных лет.

По заявлениям ученых, обнаруженная планета находится в 336 световых годах от Земли. Космический объект имеет размер больше, чем самое массивное тело в Солнечной системе – Юпитер. Согласно расчетам ученых, обнаруженное космическое тело может находиться на расстоянии в 200 а.е. от нашего светила. Экзопланета в несколько десятков раз массивней Земли и делает один оборот вокруг звезды за 15000 земных лет.

Астрономы надеются, что далекая планета-гигант поможет им подтвердить, либо опровергнуть существование в Солнечной системе загадочной девятой планеты. Теория о девятой планете была ранее изложена научными работниками Константином Батыгиным и Майклом Брауном. Исследователи предположили, что некоторые объекты, находящиеся в поясе Койпера, могут удерживаться под влиянием гравитации массивного объекта, то есть это может быть гигантская планета, поисками которой занимаются ученые по сей день.

Заметим, что существование девятой планеты Солнечной системы периодически обсуждается в научной среде. Например, несколько лет назад вашингтонские астрономы из Института науки Карнеги заявили, что им удалось обнаружить в Солнечной системе еще одну планету диаметром около 1000 километров, однако доказательств тому так и не представили до сих пор.