Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов

18.12.2020, 7:16, Разное

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В комитет пришло коллективное обращение руководителей и сотрудников хакасских СМИ. Они пожалось на воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей КПРФ.

В обращении говорится, что на журналистов давят из-за объективного освещения событий в Хакассии, в том числе критики губернатора Валентина Коновалова – члена Компартии. Представители СМИ просят защитить права журналистов и общественников.

Хинштейнобратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой провести проверку изложенных фактов и проинформировать комитет ГД о результатах, сообщает ТАСС.

Также депутат направил обращение лидеру Компартии Геннадию Зюганову и попросил отреагировать на действия однопартийцев в Хакасии. Ситуация в республике является недопустимой и ущемляет конституционное право на свободу слова, подчеркнул глава думского комитета по информационной политике.

Ранее медики Хакасии написали обращение в защиту свободы слова и начали сбор подписей по всей республике. Авторы отмечают, что власти Хакасии пытаются отомстить журналистам и блогерам, которые рассказывают правду о катастрофическом положении республиканской системы здравоохранения во время второй волны пандемии коронавируса.