Надежда Бабкина не знала о заражении сына коронавирусом

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18.12.2020, 7:14, Разное
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Российская певица Надежда Бабкина призналась, что от нее скрыли факт заражения коронавирусом сына. Это произошло, когда исполнительницу госпитализировали с COVID-19, а потом ввели в медикаментозную кому.
По словам певицы, в больнице она находилась целый месяц. Все это время Надежда Бабкина даже не подозревала о наличии аналогичного заболевания у сына, поскольку его просто скрывали. Однако ее удивило, что ему удалось выздороветь быстрее матери.

Также Надежда Бабкина заявила, что после выздоровления необходимо соблюдать реабилитационный режим. Он заключается в регулярной проверке легких, сосудов, сердца и суставов. Одного приема лекарств в данном случае может оказаться недостаточно.



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