Лолита хотела провезти уличную лавку в салоне троллейбуса

18.12.2020, 7:14, Разное

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Российская певица Лолита Милявская попыталась провезти в троллейбусе уличную лавку. Фрагмент с этим действием она опубликовала на своей странице в Instagram, при этом не все подписчики сразу ее узнали из-за странного образа.

В ролике необычная жительница в шубе и вязаной чалме пытается занести в салон троллейбуса лавку. В лице кондуктора она встретила сопротивление, но попытку занести лавку в транспорт все же не бросила. Лолита Милявская подписала ролик так, что складывается впечатление, будто не она фигурирует в нем, а другой человек.

Однако пользователи Сети и коллеги, быстро догадались, что главным действующим лицом оказалась Лолита Милявская. Так, Александр Буйнов назвал исполнительницу Раневской. Остальных поклонников тоже позабавила идея провезти лавку в троллейбусе. Позднее певица призналась, что видео является постановкой, а полностью данную историю можно будет увидеть позднее.