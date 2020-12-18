 

Эксперты рассказали, как внедрение умных технологий в промышленности меняет подход к кибербезопасности

18.12.2020, 6:58, Новости дня
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Внедрение в промышленности новейших систем управления и интернета вещей значительно изменит подход к защите от кибератак. Об этом заявили специалисты из «Лаборатории Касперского».

По их словам, более половины ИТ-сотрудников отечественных предприятий также прекрасно понимают это. Также в «Лаборатории Касперского» напомнили, что примерно 90% предприятий планируют расширять внедрение цифровых технологий и нанимают специалистов по данным вопросам.

Однако каждый пятый предприниматель считает, что самые высокие риски пострадать из-за хакерских атак в будущем будут создавать именно умные устройства, связанные единой сетью в системе управления. Их называют самым слабым местом в современной ИТ-индустрии.



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