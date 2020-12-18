Airbus готовит переход авиации на водородное топливо

18.12.2020, 6:58, Новости дня

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В Европе начали создавать самолет для дальних магистралей, работающий на водородном топливе. Этим займется крупнейший авиапроизводитель Airbus.

Как сообщили представители компании, главной проблемой является достаточно емкие баки для хранения водорода. Поэтому основное внимание сейчас сосредоточено на конструкции такого контейнера.

Придется отказаться от идеи разместить водородные баки в крыльях, так как для них потребуются слишком толстые стенки. На сегодня известно, что из водорода на борту самолета будет производиться электроэнергия при помощи топливного элемента. Вместо двигателей внутреннего сгорания тягу будут создавать электрические моторы. Таким образом, получится машина с нулевыми выбросами в атмосферу вредных газов.