Глава РУСАДА назвал решение CAS победой для России

18.12.2020, 6:50, Новости дня

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Несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом, решение CAS можно считать победой для России, сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

«Результаты сегодняшнего дня – победа России. CAS не стал ограничивать чистых спортсменов в их праве участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира. Суд принял решение не принимать тезисы, на которых так настаивало ВАДА. Безусловно, это существенный прецедент», – передает слова Буханова ТАСС.

Вместе с тем глава РУСАДА отметил, что CAS признал агентство не соответствующим антидопинговому кодексу, и такое решение выглядит недостаточно справедливым. По мнению Буханова, суд принял во внимание не все аргументы РУСАДА. «Российская сторона одержала победу в том плане, что чистые атлеты не должны нести ответственность за действия своих нечистоплотных коллег», – добавил он.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

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