 

НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну

18.12.2020, 6:50, Новости дня
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Ряд стран, включая Россию, критически относились к предлагаемым США соглашениям по освоению Луны из-за того, что СМИ неправильно передали суть американских предложений, сообщил и.о. замдиректора НАСА по международным связям Майкл Голд.

По его мнению, возражения, которые были у «России и других стран», в основном вызваны «недопониманием и недостатком информации». Отчасти причина этого заключается в процессе утверждения проектов договоров в США, где требуется «получить одобрение правительства прежде, чем можно двигаться дальше» и обсуждать соглашения публично, передает ТАСС.

Голд пояснил, что еще до «публичного анонса» СМИ получили информацию о соглашениях. В некоторых сообщениях СМИ суть соглашений передавалась «в корне неверно» или же создавалось «неправильное понимание соглашений». На это «отреагировали в РФ и ряде других стран», сказал Голд.

Когда НАСА все же представило соглашения, «некоторые из тех, кто изначально критически к ним», стали «большими сторонниками соглашений, как только они смогли прочитать их текст». По словам Голда, «примером этого являются россияне».

«Изначально был скептицизм, который подпитывался неправильной информацией в СМИ, но когда мы опубликовали выдержку из соглашений 15 мая, появилась на самом деле очень хорошая статья у ТАСС, в которой мой коллега из РФ похвалил соглашение, назвав его возможностью для взаимодействия», – сказал Голд.

Напомним, глава НАСА Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к предлагаемым США «Соглашениям Артемиды» об освоении Луны и далекого космического пространства. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей.



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