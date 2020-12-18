Россия обещала продолжить борьбу с колониализмом

18.12.2020, 6:50, Новости дня

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Россия готова продолжать делать все возможное, чтобы положить конец колониализму на планете, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.

Он сообщил об этом на мероприятии, приуроченном к 60-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была в 1960 году внесена на рассмотрение сессии ГА ООН советской делегацией, передает РИА «Новости».

Полянский выразил надежду, что страны ООН удвоят усилия для скорейшего завершения процесса деколонизации. Чтобы способствовать этому, Москва выступает за реформу СБ ООН. Реформа должна «исправить историческую несправедливость по отношению к африканским и другим развивающимся странам», увеличить их «представленность» в Совбезе.

Хотя большинство колониальных территорий стали независимыми, деколонизация не завершена, этому мешает имперская логика бывших метрополий. Есть как минимум 17 «не самоуправляемых территорий с населением около 1,6 млн человек, которые еще не реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение», сказал он.

Полянский раскритиковал бывшие метрополии за то, что те не могут преодолеть веру в собственную исключительность, из-за которой на Западе «продолжают искаженно истолковывать фундаментальные нормы и принципы международного права и Устава ООН, пытаясь оправдать свои амбиции». В этом «стремлении к господству» Полянский видит причину «многочисленных попыток заменить систему международного права, основанную на Уставе ООН, такими концепциями, как международный порядок, основанный на правилах, или альянсы за мультилатерализм».

Как подчеркнул Полянский, желание некоторых стран получить больше прав, чем другие государства, привело к неоколониализму, который выражается в торговых войнах, односторонних санкциях, двойных стандартах в признании правительств, манипуляциях с вопросами прав человека.